L’ex Provincia ‘illumina’ la rotonda di Birgi: “Ci siamo sostituiti al Comune di Marsala”

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, ha mantenuto gli impegni assunti con il governo regionale in merito all’emergenza che ha colpito l’aeroporto Fontanarossa di Catania che ha determinato non pochi disagi nell’aeroporto di Birgi sul quale sono stati dirottati diversi voli.

Infatti dopo aver assicurato una squadra di operai dell’ex Provincia a supporto degli operatori già presenti nella struttura aeroportuale per ridurre i disagi ai passeggeri ha anche rispettato l’impegno di ripristinare l’illuminazione alla rotatoria nei pressi dell’aeroporto di Birgi sostituendosi al Comune di Marsala, titolare di tale impianto – specifica la nota di Cerami -, per migliorare le condizioni di sicurezza della rotonda che ricade comunque nella SP 21 Trapani-Marsala di competenza di questo Ente.

In merito il Libero Consorzio di Comuni trapanesi ha già affidato i lavori all’impresa ITACA Costruzioni di Marsala per un importo complessivo di circa 24 mila euro e a far data dal 1° agosto 2023 è in funzione l’impianto di pubblica illuminazione a servizio della rotonda di accesso all’Aeroporto Trapani Birgi.