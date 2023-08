Dopo 40 anni si ritrova la VI Enologia del “Damiani” di Marsala anno ’82/’83

Dopo 40 anni gli ex compagni della VI speciale del corso di Viticoltura ed Enologia, anno scolastico 1982/83, dell’ITAS “Abele Damiani” di Marsala, si sono incontrati a Porto Empedocle (AG), per rivivere e ricordare momenti scolastici, umani e sociali.

“Sì, ci siamo ritrovati e abbiamo festeggiato tra chiacchiere, racconti e riflessioni e l’immancabile vino ed eravamo, quasi tutti, qualcuno assente per motivi di lavoro”, affermano quei giovani studenti, oggi sessantenni e nonni.

“Tanta emozione e voglia di ritrovarsi soprattutto per chi è rientrato dall’estero e/o vive fuori dalla Sicilia. Siamo tornati a rivivere momenti con gioia e con tanta voglia di ritrovarci ancora – raccontano gli ex compagni dell’Agrario “Damiani” -. Il volersi bene e la voglia di stare insieme, dopo tutti questi anni, hanno esaltato i principi di fratellanza e degli insegnamenti dei nostri meravigliosi professori, veri maestri di vita e guida per la nostra professione esercitata. E se oggi i vini di Sicilia mietono successi sui mercati mondiali è merito loro e dei loro studenti, enotecnici ed enologi”.