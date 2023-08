A Trapani una parafarmacia diventa centro estetico: attività sospesa

Da parafarmacia a centro estetico in un attimo. E’ quanto si evince dai documenti pubblicati dal Comune di Trapani, che ha sospeso l’attività dell’esercizio commerciale che era stato trasformato in attività estetica.

C’è un provvedimento firmato dal dirigente Orazio Amenta. Dal verbale emerge come il locale al pianoterra, già adibito a parafarmacia, sia arredato come reception, con divanetti e scaffali per esporre i prodotti per la vendita. Nei locali ubicati al primo piano, già oggetto di parere favorevole dall’Asp nel 2016, come da planimetria vidimata, sembra che siano stati fatti, ma impropriamente, degli interventi.