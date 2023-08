Strutture Turistiche Marsala: “Risolvete i problemi alla Torre San Teodoro”

L’Associazione Strutture Turistiche Alberghiere di Marsala torna a parlare dell’ex lido Torre di San Teodoro, dopo alcune segnalazioni di cittadini che ne hanno ‘denunciato’ lo stato di degrado della spiaggetta a ridosso dell’Isola Lunga.

“In questi giorni, come ogni anno, torna in scena lo Stagnone di Marsala. Non perché negli altri mesi non ci sono problemi, ma perché con il grande caldo e la moltitudine di turisti fanno esplodere tutte le contraddizioni, che insistono in quella zona – scrive l’Ast -. In questa breve nota ci vogliamo riferire a quello specchio d’acqua che viene utilizzato per i turisti per per passeggiare “a pelo d’acqua”, cercando di raggiungere Isola Lunga. Un problema lungo almeno 4 anni e nessuna Amministrazione comunale ha tentato di risolvere”.

“Il Lido è risultato abusivo, la concessione revocata, ma da quel momento abbiamo ereditato tutto quello che stava sul demanio pubblico, ammonticchiato alla meno peggio, dove i cittadini poco rispettosi del bene comune non disdegnano liberarsi in maniera spicciola dei rifiuti prodotti – ricorda Gaspare Giacalone, presidente delle associazioni turistiche alberghiere -. In questi giorni ha fatto scalpore l’articolo di Repubblica di Stefania Auci, dove pubblicizzava l’indecoroso spettacolo offerto ai turisti e visitatori, venuti a Marsala, magari, per visitare solamente quel posto. Gli albergatori associati AST non capiscono come mai queste masserizie e l’immondizia attorno sono ancora depositati in quello specchio di arenile”.

Poi l’ultimo appello alle Istituzioni: “Come mai questi assessori, sindaci, dirigenti non hanno né la forza o l’interesse a restituire ai cittadini questo Bene Comune. E poi vengono buttati al vento tanti soldi per porre rimedio alla pubblicità negativa. Questa nota viene inviata, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per valutare eventuali responsabilità nella vigilanza di un bene pubblico. Certo è molto triste tirare in ballo la Magistratura quando sono problemi che dovrebbero risolvere gli amministratori“.