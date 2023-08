1° Memorial “Pietro Salluzzo”: tutti i vincitori della Prova Master di Marsala

Si è disputata il 30 luglio la gara regionale di ciclismo intitolata 1° Memorial “Pietro Salluzzo”, valevole come Prova Unica di Campionato Regionale Master.

Il teatro in cui è andata in scena sono le contrade Ciavolo, Besana e Zizza nella periferia di Marsala; i corridori e lo staff tecnico sono stati impegnati in un percorso studiato ad hoc dalla dirigenza di Star Cycling Lab, immersi nella natura tra vigneti e uliveti si sono sfidati sulla distanza di 64 km.





Ben 8 i giri da 8 km nei quali hanno affrontato il temibile Muro della Zizza e il traguardo finale posto sul Muro di Mola. Alla gara hanno perso parte 70 fra i migliori atleti siciliani, scarsa la partecipazione Marsalese, che vantava solo alcuni atleti del Marsala Team 2012 e i padroni di casa di Star Cycling Lab.

La gara ha vissuto diverse fasi, molti hanno provato l’attacco decisivo per portarsi il solitario al traguardo, ma solo all’ultimo giro un gruppetto di 5 atleti è riuscito a emergere dal gruppo.

Vincitore assoluto Giuseppe Calvagna del Team Airore, primo fra gli Over 45 Matteo Salute di Sport Web Sicilia e Prima donna assoluta, nonché Campionessa Regionale, la Stella di casa Giulia D’Aguanno di Star Cycling Lab. Da annoverare gli ottimi piazzamenti degli atleti SCL: Massimo Iovino e Paolo Spadaro entrambi classificati 2° nella loro categoria e Simone Salvo 4° si è laureato Campione Regionale Master 2023.