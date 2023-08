A Mazara nasce la “spiaggia per cani”

Completata l’area per cani nella prima parte della spiaggia di Tonnarella adiacente la sopraelevata. L’area verrà inaugurata stasera alle ore 19. Interverranno gli assessori al Benessere Animale Gianfranco Casale ed all’Ambiente, Gioacchino Emmola, oltre all’associazione Fedelambiente che ha curato l’allestimento dello spazio, collocando giochi e attrezzi per lo sgambamento dei cani.

“Con la realizzazione di quest’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe – commenta l’assessore Casale – la nostra spiaggia, già apprezzata per la dotazione di docce, passerelle e contenitori si arricchisce di un ulteriore servizio molto atteso da chi ama gli animali. Invitiamo i cittadini a partecipare all’inaugurazione della spiaggia per cani ed a contribuire alla salvaguardia non solo di questo spazio ma di tutti gli spazi pubblici che con molto impegno tentiamo di mettere al servizio della comunità”.