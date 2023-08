Invasione di barche alle Egadi, il sindaco: “Più rinforzi per chi non rispetta la legge”

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha scritto oggi al comandante della Capitaneria di Porto di Trapani per sollecitare il rafforzamento della presenza della Marina militare nelle Egadi.

Nel corso di una riunione in Prefettura prima dell’avvio della stagione estiva era stata concordata l’intensificazione dei controlli durante l’estate al fine di garantire la sicurezza di residenti e villeggianti e il rispetto delle norme.

L’invasione di barche lungo le coste delle Egadi nello scorso fine settimana, in violazione delle leggi, ha costretto ora il sindaco a reiterare la richiesta.

“Quanto accaduto ieri e nel fine settimana a Marasolo, al Previto e a Cala Rossa, con una vera e propria invasione di barche in assenza totale del rispetto delle regole del mare e della distanza dalla costa – dice Forgione – non può più avvenire. Il Nucleo della Polizia municipale, coordinata dall’Area Marina Protetta, in questi ultimi giorni ha elevato oltre settanta sanzioni ma ciò rischia di essere insufficiente se non c’è anche una presenza forte da parte della Capitaneria di Porto. Per queste ragioni ho scritto al comandante. Ho chiesto la presenza permanente di una motovedetta nelle nostre acque e il rafforzamento del numero dei militari impiegati per tutta la stagione estiva. Siamo all’inizio di agosto – conclude il sindaco – , speriamo di affrontare l’estate con rigore ma anche con serenità”.