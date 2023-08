Nuove categorie in Confartigianato Trapani: Moda e Giovani Imprenditori

Confartigianato Imprese Trapani si amplia sempre più. Qualche giorno fa, infatti, sono state costituite due categorie che entreranno a far parte dell’organizzazione dell’associazione. Si tratta, nello specifico, della Categoria Settore Moda e della Categoria Giovani Imprenditori, quest’ultima una delle prime in Sicilia.

Come tutte le altre categorie già presenti in Confartigianato, l’obiettivo sarà quello di potenziare e dare maggiori servizi e assistenza agli imprenditori Under 40 e agli imprenditori del settore moda.

Due nomi importanti per la presidenza: quello di Giuseppe Sergi (giovane imprenditore che si occupa di comunicazione) e quello di Maurizio Ciotta (legale rappresentante di una società di moda che, inoltre, da qualche giorno fa anche parte del gruppo direttivo appena formatosi in Sicilia).

«La nostra associazione è molto soddisfatta per la costituzione di queste due categorie – commenta il Presidente Emanuele Virzì -. Sicuramente non sarà un percorso facile: sono tanti gli impegni che i due presidenti affronteranno nei prossimi mesi. Entrambi, però, troveranno sempre il nostro appoggio e lavorando insieme dimostreremo ancora una volta grande vicinanza alle attività produttive e imprenditoriali della provincia».