Anti zanzare e blatte, due interventi a Castellammare

Due interventi di disinfestazione previsti martedì 1° agosto nelle periferie di Castellammare del Golfo (zone a sud della circonvallazione: Gemma d’oro, Bocca della Carrubba, poi Gagliardetta, Belvedere. Fraginesi, Scopello, Balata di Baida…) e mercoledì 2 agosto 2023 in centro città e alla spiaggia Playa.

Entrambi gli interventi di disinfestazione saranno effettuati a partire dalle ore 23,30 ed occorre tenere chiusi gli infissi e non lasciare alimenti e panni stesi sui balconi o all’esterno delle abitazioni.

Il 2 agosto è previsto anche un altro intervento di deblattizzazione in tutta la città.

«Invitiamo i cittadini a prendere le dovute precauzioni nel corso degli interventi facendo attenzione agli animali domestici e non lasciando all’esterno panni stesi e alimenti- dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena di Gregorio-. La disinfestazione sarà effettuata in due giornate successive così da coprire tutto il territorio cittadino e ripetuta anche successivamente poiché è necessaria per ridurre la proliferazione di insetti come mosche e zanzare così come la deblattizzazione per gli scarafaggi».