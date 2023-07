Nuove nomine all’Ordine dei Medici di Trapani e l’appello all’Asp: “Carenza drammatica nei presidi”

L’Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trapani accoglie con entusiasmo la nomina del Dottor Filippo Mangiapane e del Dottor Paolo Buffa, entrambi Consiglieri di questo Ordine professionale, quali, rispettivamente, responsabile dell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara e Direttore del reparto di Chirurgia toracica all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

“Con l’arrivo del dottor Mangiapane a Mazara del Vallo – afferma il dottor Vito Barraco, Presidente dell’OMCEO di Trapani – siamo certi che si potranno adottare diverse misure per rilanciare la gamma diagnostica del reparto in modo tale da evitare ai pazienti il ricorso a strutture esterne alla Provincia di Trapani. La professionalità del dottor Paolo Buffa, inoltre, arricchisce l’ospedale di Marsala e con lui – continua il Presidente dell’Ordine dei Medici – si aprono nuove possibilità di cura della patologia neoplastica del torace con nuove possibilità in ambito interventistico, soprattutto attraverso la chirurgia mini-invasiva video-toracoscopica“.

“I dottori Mangiapane e Buffa – conclude Barraco – rappresentano quella punta di professionalità che offre la sanità pubblica in provincia di Trapani e per l’Ordine che rappresento è anche un momento di vanto sapere che due Consiglieri sono stati incaricati di questi importanti compiti”.

Infine un appello, da parte del dottor Vito Barraco, al Commissario Straordinario dell’Asp, Ingegnere Vincenzo Spera: “Apprezziamo l’impegno, messo in campo dall’Asp provinciale, mirato anche all’abbattimento delle liste d’attesa. La carenza di medici è drammatica in provincia di Trapani come in tutto il territorio nazionale. Gli sforzi finora profusi, purtroppo, non sono stati sufficienti per colmare gli organici ed assicurare professionalità in tutti i reparti ed in special modo nei Pronto Soccorso. Questo Ordine è disponibile, per le sue competenze, a supportare ulteriormente l’ASP di Trapani affinché si possano individuare e porre in essere quei percorsi necessari atti a garantire buona sanità agli utenti della provincia di Trapani“.