Nuovo album per Marco Carta e nuovo tour. L’artista sardo vincitore del programma “Amici di Maria De Filippi” nel 2008 e del Festival di Sanremo l’anno dopo con il brano “La forza mia”, torna con “Supernova” e parte in giro per l’Italia con una serie di concerti.

Carta approderà anche a Napola, frazione di Erice, con un concerto il 3 settembre prossimo.