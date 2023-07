A Misiliscemi uno speciale San Lorenzo sul Lungomare

“San Lorenzo a Misiliscemi” è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Giovanile, per animare il territorio e offrire ai misilesi e ai turisti, oltre a quanti, provenienti da altri centri della provincia, volessero godere dell’intrattenimento organizzato in vari punti e con variegate iniziative.

Al Lido Marausa, nella piazzetta Torre di Mezzo, dalle ore 20 del 10 agosto prossimo, si terrà un’Esposizione e Vendita artigianato con gli hobbisti di Labor et Expo, e in contemporanea una Mostra ed estemporanea dei pittori Michela Oddo, Gessica Bilello, Mary Grispi, Tore Di Girolamo, Alessia Costa, Giusy Pennelli, Giovanna Fazzino e Alessandro Maimone fotografo.

Sul Lungomare saranno allestiti gli stand con i prodotti gastronomici e la birra artigianale. Al Molo Parrini, dalle ore 20.30, in programma ‘Il magico mondo dei bambini. Incontro con Spider-Man, Minions e la Principessa’. E alle ore 21.30 Sicily Dixieland street Band. Alle ore 23, infine, DJ SET ANNI 80-90-2000 con la BAILANDO ANIMAZIONE e Open wine al Beach Bar. In contemporanea, il 10 agosto, si svolgerà il Meteore Music festival (prima edizione) con Dj set in spiaggia.

Il 10 agosto a Marausa Lido l’evento avrà inizio alle ore 19 proprio con un Dj Set al tramonto per passare poi a una parte live con due band locali. L’ospite d’eccezione sarà JAKA, in concerto con la sua band The Elymians. La manifestazione proseguirà con diversi dj set che faranno ballare tutta la notte stellata. L’evento è gratuito. Lido Marausa sarà aperto per i fruitori della manifestazione per poter cenare, gustare qualche pietanza o sorseggiare una bevanda, durante i vari momenti.

“L’idea è nata per offrire al nostro territorio un evento totalmente nuovo per il mese di agosto – dicono il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili, Barbara Mineo – e dar vita a una manifestazione articolata che possa diventare punto di riferimento delle notti estive per tanti cittadini. Invitiamo tutti a partecipare per condividere questi momenti di relax all’insegna della creatività e del divertimento”.