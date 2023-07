Si ferisce alla Balata dei Turchi, soccorsa dalla motovedetta della Guardia Costiera

Nel pomeriggio del 30 luglio, è pervenuta una segnalazione alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria da parte del Servizio 118 nazionale e relativa ad una donna ferita a causa di una caduta presso “Balata dei turchi” località a sud dell’Isola di Pantelleria avente natura rocciosa e difficoltosa da raggiungere via terra.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera di Pantelleria, sono state eseguite mediante l’impiego del battello GC B110, più idoneo ad operare nelle località rocciose e a più basso fondale, e dalla motovedetta CP 331 mediante la quale, dopo il trasbordo, la vittima dell’infortunio è stata trasportata presso il porto di Pantelleria per poi essere trasferita presso il locale ospedale ai fini dei necessari accertamenti sanitari.

L’intervento, difficoltoso per il basso fondale, la presenza di rocce affioranti e condimenti meteo marine non estremamente favorevoli, si è concluso favorevolmente anche grazie al prezioso supporto sanitario del personale del locale servizio 118, che dapprima a terra ha provveduto alle prime cure del caso e a mettere in sicurezza la donna traumatizzata, e poi ad assistere la stessa per tutto il tragitto imbarcando sui mezzi della Guardia Costiera.

Si ricorda che, considerata la conformazione e la morfologia della costa di Pantelleria, é sempre consigliabile munirsi di scarpette da scoglio e di dotazioni necessarie per la discesa e la risalita dal mare, spesso particolarmente difficoltose, e per entrare in acqua in piena sicurezza.