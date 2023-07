Si sono ritrovati dopo ben 50 anni, i maturandi della sezione A del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Correva l’anno scolastico 1972-73 quando tra i banchi di scuola, quell’ultimo anno, gli ex alunni hanno salutato il Liceo per poi procedere ognuno con i propri studi, il proprio lavoro.

Festeggiando il 50° anniversario della maturità, gli ex compagni si sono uniti in una reunion, in un locale, per raccontare gli aneddoti di scuola, per ricordare professori, storie, ansie da interrogazioni, amicizie nate dentro l’Aula e continuate fuori, negli anni.

Erano presenti: Celeste Pascale, Mario Arini, Mirella Messina, Alberto Carrubba, Franca Scaraglino, Susanna Genna, Francesco Patti, Enza Di Dia, Franco Galfano, Guglielmo Barraco, Ernesto Ferrauto, Silvana Virgilio, Giampiero Musumeci, Eliana Messina, Giovanni Cudia, Eleonora Pipitone, Rosanna De Pasquale, Franco Lombardo, Salvatore Petitto.