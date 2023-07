A Torretta Granitola il concerto della Kamurria Band

Serata all’insegna della musica pop e rock, domani sera, domenica 30 luglio, nella borgata marinara di Torretta Granitola, a Campobello di Mazara, dove, a partire dalle ore 22, si terrà il concerto della band Kamurria.

Il gruppo musicale, formato da Daniele Giardina (voce e chitarra acustica), Piero Giacalone (basso), Davide Pollice (chitarra elettrica), Giuseppe Certa (batteria) e Maurizio Tilotta (tastiere), si esibirà in un vasto repertorio di brani italiani e inglesi, dagli anni settanta a oggi, spaziando da Little Tony a Lucio Battisti, da Gianna Nannini ai Deep Purple, ai Pink Floyd, passando per Rino Gaetano, Massimo Ranieri, Vasco Rossi, Ligabue, Le Vibrazioni, i Nomadi e i Maneskin.

L’evento musicale fa parte del palinsesto “Estate D’Amuri” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e curato dall’assessore Gianvito Greco con la collaborazione dell’addetto all’organizzazione di eventi Nino Centonze.