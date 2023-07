Successo per il concerto dei Cugini di Campagna a Petrosino: “Pubblico meraviglioso”

Successo straordinario, ieri sera, a Petrosino, per il concerto dei Cugini di Campagna, accolti in piazza Biscione da oltre 3.500 persone provenienti da tutta la Sicilia.

Una serata di grandi emozioni, che l’iconico gruppo musicale, con il suo inconfondibile look, fatto di abiti sgargianti e zeppe altissime, ha regalato ad un calorosissimo pubblico, con cui ha dialogato per tutta la durata della performance, mostrando ancora una volta come questo rapporto con gli spettatori sia l’ingrediente fondamentale di un successo che ha superato il tempo e le mode e che non può prescindere da chi ha sempre avuto l’attitudine a cantare dal vivo.

Da “Anima Mia”, che ha compiuto quest’anno il suo cinquantesimo compleanno, con 4 milioni di copie vendute e 54 versioni in tutto il mondo, a “Lettera 22”, il brano con cui hanno partecipato per la prima volta, dopo cinquant’anni di carriera, al Festival di Sanremo 2023, passando per “Meravigliosamente”, “Innamorata” e “Preghiera”: circa due ore di concerto, tra musica e parole, leggerezza e professionalità di chi sul palco si spende generosamente e senza riserve.

«È stata una serata oltre ogni aspettativa, con un bagno di folla in piazza Biscione – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Possiamo dire con orgoglio che Petrosino ha pienamente risposto all’invito dei Cugini di Campagna a non essere lasciati soli, citando il testo della loro “Lettera 22”. Abbiamo vissuto due ore in compagnia di brani che hanno fatto la storia della nostra musica, accompagnati da racconti personali e professionali di un gruppo che ha ispirato intere generazioni e che dopo cinquant’anni continua ad essere contemporaneo, sia pure con la sua inconfondibile cifra stilistica. Guardare dal palco la nostra piazza pulsare di emozioni autentiche è stata una grande gioia, anche considerando lo sforzo che abbiamo fatto per regalare ai petrosileni e a tutti i visitatori eventi estivi completamente gratuiti».

Al termine del concerto, i gemelli Silvano e Ivano Michetti, fondatori della band, Nick Luciani, la voce del gruppo, e Tiziano Leonardi, alla tastiera, si sono soffermati a salutare e scattare qualche foto ricordo con i fans più fortunati. «Il pubblico è stato meraviglioso – ha dichiarato Ivano, a nome di tutto il gruppo –. Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria, grazie anche alla disponibilità di un sindaco giovane e che guarda al futuro».

Lo scrivono anche sulla loro pagina Facebook:

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Compagnia Teatrale Sipario, organizzatrice, in collaborazione con Ri.Ca. Eventi, del concerto.

«Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per averci dato l’opportunità di portare a Petrosino i Cugini di Campagna – dichiara il direttore artistico Vito Scarpitta –. Siamo davvero felici di aver visto una piazza così gremita che si è lasciata coinvolgere, con bambini e adulti saliti anche sul palco, invitati a ricevere piccoli omaggi e cantare qualche strofa di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana».