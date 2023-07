Ordigno bellico a Marinella di Selinunte, divieti di accesso nell’area

Una segnalazione è pervenuta alla Guardia Costiera di Mazara del Vallo, circa la presenza di un presunto ordigno bellico in località Selinunte a circa 100 metri dalla battigia su un fondale di 3 metri in posizione.

In tale località, nel comune di Castelvetrano, in passato, sono stati già individuati diversi ordigni bellici e, pertanto, è stata verificata l’attendibilità della segnalazione; la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione in attesa dell’intervento di rimozione/distruzione del presunto ordigno bellico in parola da parte del Nucleo SDAI, ha reso necessario l’intervento della Capitaneria di messa in sicurezza dell’area.

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto presunto ordigno, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato l’accesso da parte di personale diverso da quello appartenente alle Forze di Polizia.

Sono, altresì, vietati la sosta, il transito, l’ancoraggio di unità navali, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto sopra meglio specificato. È fatto obbligo al Comune di Castelvetrano di provvedere all’installazione ed al mantenimento di cartelli monitori ed idonee misure, anche interdittive, atte a segnalare il pericolo ed al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità sino ad avvenuta rimozione/distruzione del citato presunto ordigno.