A Mazara la raccolta cartone è anticipata al mattino per le attività commerciali

Anticipata al mattino la raccolta cartone delle utenze non domestiche (attività commerciali).

L’Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo unitamente al gestore del servizio Rifiuti di Mazara del Vallo rendono noto che per tutto il periodo estivo e fino a nuova comunicazione, la raccolta del cartone per le attività commerciali e attività in genere (utenze non domestiche) viene anticipata al mattino e non sarà più effettuata nel pomeriggio. In particolare sarà effettuata dalle ore 7 alle ore 13.

Dal Comune precisano inoltre che la raccolta per le attività del centro inizierà dopo le 10 e si invitano pertanto le utenze non domestiche del centro a non esporre il cartone la sera prima della raccolta ma solo nella stessa mattinata.