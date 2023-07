Al Festival dell’Aria di Reggio anche gli aerei dell’Aeronautica di Birgi

Il D-Day si terrà oggi a Reggio Calabria, che accoglie lo show del Festival dell’Aria con il cielo che si tinge di tricolore con la Pan, la gloriosa pattuglia acrobatica nazionale. L’appuntamento, a quattro anni di distanza, è per questo pomeriggio, alle ore 18, sul lungomare Falcomatà.

Sarà l’inconfondibile rombo dell’Aermacchi MB-339 a rompere l’attesa: nel cielo i piloti dell’Aeronautica militare, che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 100 anni della fondazione, sapranno conquistare i reggini con le loro manovre da brividi a fior di pelle.

In occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori, il loro nome ufficiale è 313º Gruppo addestramento acrobatico, hanno omaggiato la storia dell’Arma azzurra con delle livree celebrative ispirate alle quattro squadriglie di volo che nel corso della prima guerra mondiale si distinsero al punto per poi essere scelte per comporre quello che è oggi lo stemma ufficiale della forza armata: 27^squadriglia aeroplani, 91^ squadriglia da caccia, 10^ squadriglia da bombardamento caproni e dell’87^ squadriglia aeroplani.

Al Festival parteciperà anche l’HH 139 15 dello Stormo SAR 82° Gr. ed è previsto il passaggio velivoli EFA 2000 del 37° Stormo dell’Aeronautica militare di Trapani-Birgi.