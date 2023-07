L’FC Marsala dopo aver presentato in conferenza stampa l’imprenditore Ettore Briuccia come responsabile dell’Area Marketing, si arricchisce anche della presenza dell’imprenditore di Chiusa Sclafani Pietro Ragusa, titolare di rinomate aziende. Allo stesso è stata conferita la carica di Presidente Onorario della società in virtù di una riconosciuta capacità imprenditoriale in continua espansione in Italia.