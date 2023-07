Castellammare Fashion Night, serata di Gala con Nathaly Caldonazzo

Sarà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo a condurre, domenica 30 luglio dalle ore 21,00, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, la seconda edizione di Castellammare Fashion Night. Torna, dopo quattro anni e una pandemia, il fashion show prodotto da Rosi De Simone Eventi e sostenuto dal sindaco del Comune di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto che lo ha inserito nel programma dell’estate castellammarese.

Musica, selezionata da una firma storica del mondo del djing siciliano, Mauriziotto, grandi allestimenti, firmati in questa occasione da Carlo Valenti e la bellezza degli abiti e delle modelle.

In passerella sfileranno le proposte diGiunó di Giuseppina Notarianni di Palermo, Atelier Giambona di Annamaria Giambona di Terrasini, Le Chicche di Macrì di Cristina Denaro di Castellammare, Gemme sul filo di Rosa Mandina e Francesca Bucca, Garry Store costumi di Alcamo e Castellammare, Ottica Focus di Calogero Corvo di Castellammare e Dainese D-Store di Manuela Lamberti di Palermo.

Sponsor dell’evento, Sarmuci Costruzioni, Di Stefano Giuseppe Impresa Edile, Franzys, la regina del risparmio, Supermercato Decò di Maurizio Magaddino, Nuova Megauto, Campanella Rent, concessionaria Suzuki e lo studio Aesthetic Medicine Lab di via Boris Giuliano, 3 a Palermo della dottoressa Cristiana Duranti. Partner Hotel La Torre di Mondello, Unìco Boutique Hotel d’Arte a Mondello, Atelier di bellezza Twins Beauty Concept. Fotografo ufficiale Maurizio Zambito, coordinamento backstage e regia moda Vivia Cascio.

Non solo moda per Castellammare Fashion Night, infatti, l’anfiteatro a cielo aperto di corso Bernardo Mattarella 24, sarà anche luogo di consegna dei Fashion Night Awards 2023. Tra coloro che riceveranno il premio Giuseppe Curatolo, ballerino della Scala originario di Castellammare del Golfo, che darà anche un saggio dell’eleganza delle sue movenze, Sara Licata Lass, fashion blogger e influencer e splendida Barbie Italiana “anta”, che si divide tra Miami, dove vive, e Palermo dove è nata.

A riceverlo sarà anche l’attrice siciliana Dalila Pace, nata con Sicilia Cabaret, ha preso parte a Made in Sud, a spettacoli con Matranga & Minafò, e a Zelig Open Mic. Con il suo “Non sono moda”, ha saputo trovare nella comicità la chiave per raccontare la moda da un punto di vista diverso, tra tormentoni e ironia.

Quello di Nathaly Caldonazzo è un gradito ritorno in Sicilia, dove spesso ha condotto eventi legati al mondo della moda. Primadonna del Bagaglino, attrice teatrale, pittrice, allieva della scuola siciliana di Croce Taravella, è reduce dall’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5, dove ha dato prova di sportività e forza fisica oltre a grande avvenenza.

È diventata, negli ultimi anni, anche un popolare personaggio social, grazie ai suoi sinuosi balletti. Stavolta sarà protagonista della passerella di Castellammare, località balneare trapanese nota per le lunghe spiagge sabbiose, per la riserva dello Zingaro, per il mare di Scopello, per le tante specialità gastronomiche, cous cous, pane cunzatu e cassatelle. Fa parte di quello scenario naturale della West Sicily, protagonista di fiction di successo come Makari.