“Le aree fitness di Marsala sono in stato disastroso”, ci scrive un cittadino

“Mi rivolgo a voi con il desiderio di condividere una riflessione di grande rilevanza con i vostri stimati lettori. Sono Francesco Panicola, un cittadino marsalese appassionato di sport, e vorrei proporvi la pubblicazione di una lettera indirizzata al Sindaco e all’Assessore Billardello riguardante le attuali condizioni delle aree fitness nella nostra città”.

Inizia così una lettera che un cittadino e lettore rivolge al sindaco per fare un appello:

Egregio Signor Sindaco,

con la presente desidero esprimere, in qualità di cittadino marsalese, la mia preoccupazione riguardo alla condizione attuale delle aree pubbliche destinate al fitness. In quanto appassionato, sono profondamente dispiaciuto nel constatare che tali spazi sono stati trascurati e lasciati al loro destino, subendo un progressivo degrado a causa dell’erosione e della mancanza di manutenzione. Le due aree in questione, situate una accanto al Monumento dei Mille e l’altra al Lido Boeo, versano in uno stato disastroso da numerosi anni, e sono caratterizzate dalla presenza di legni marci e rotti, pali instabili, metalli arrugginiti e pavimentazioni mancanti.

Durante le mie tante esperienze all’estero, ho avuto modo di visitare diverse città, sia piccole località che grandi metropoli europee. Ho potuto osservare come le amministrazioni locali di tali luoghi investano sempre di più nell’incoraggiare la pratica di uno sport sano, gratuito e sicuro.

Proprio per questo motivo, è possibile trovare attrezzature per il fitness distribuite nelle aree urbane e nei parchi, risorse che non solo valorizzano un quartiere, ma l’intera città. Sono fermamente convinto che sia nostro dovere offrire a cittadini appassionati e principianti l’opportunità di accedere a tali risorse senza il rischio di incidenti, evitando così una dipendenza esclusiva dalle strutture private per la pratica sportiva. Numerose persone apprezzano la bellezza di un allenamento all’aria aperta, specie in prossimità del nostro splendido mare, e credo che ancora più individui potrebbero scoprire il piacere di tale esperienza.

Desidero pertanto rivolgere un personale appello a Lei, Signor Sindaco, e all’Assessore Ignazio Billardello, affinché venga intrapresa un’azione concreta in tali aree, non solo per quest’anno, ma anche per il futuro. È indispensabile attuare un piano di ristrutturazione e, soprattutto, garantire una regolare manutenzione, al fine di riportare queste aree destinate al fitness ad uno stato di piena utilizzabilità. Auspico, e credo di poter parlare a nome di molti, che, data l’entità dei lavori, si possa intervenire prima della fine della stagione estiva, al fine di offrire a tutti un’autentica esperienza di sport all’aperto durante i mesi più belli dell’anno.

Francesco Panicola