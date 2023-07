Dopo 50 anni si ritrovano gli ex alunni della 5 C del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Era l’anno scolastico 1972/1973 e quei compagni definiscono ancora oggi quella classe come “la mitica” 5 C.

E’ stato bello ritrovarsi tutti insieme raccontando aneddoti dell’epoca, tra i banchi di scuola, è stato interessante capire l’evoluzione di ognuno, le storie vissute in questi 50 anni.

Questa la foto ricordo dell’epoca, nell’anno della Maturità: