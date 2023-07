Tajani “Nessuna marcia indietro su lotta alla mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con l’arresto di Messina Denaro abbiamo ottenuto una grande vittoria. Il governo vuole continuare a battersi contro la criminalità, con la consapevolezza che non si tocca il 41-bis e non si fa alcuna marcia indietro nella lotta contro il crimine organizzato in Sicilia: gli italiani stanno dalla parte dello Stato, delle forze dell’Ordine e della magistratura”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di commemorazione, nel capoluogo siciliano, del 40esimo anniversario dell’uccisione dell’ex capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici.

(ITALPRESS).