Pnrr e riorganizzazione di uffici comunali, il sindaco di Marsala nomina un dirigente e un esperto

“Ho conferito l’incarico di dirigente, per tre anni, all’ingegnere Alessandro Putaggio nell’ambito di una speciale Unità Attuazione P.N.R.R., Agenda Urbana e Area Funzionale Urbana che prevedono investimenti nel territorio per oltre 30 milioni di euro. La sua competenza pluriennale e le esperienze in ruoli apicali ci danno fiducia nell’ottenimento degli importanti obiettivi strategici di questa Amministrazione. Ad oggi abbiamo ottenuto straordinari risultati, con diverse opere in cantiere per decine di milioni di euro, grazie anche al suo importante apporto”.

Lo afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo. In quanto dirigente, Putaggio avrà un normale stipendio per la qualifica rivestita.

Poi il primo cittadino aggiunge: “Parallelamente, con l’integrazione della squadra dirigenziale e l’arrivo del nuovo personale tecnico/amministrativo, si presenta un’opportunità unica per accelerare i processi e migliorare l’efficienza complessiva dell’Amministrazione Comunale. I cittadini, in alcune occasioni, si trovano ad attendere troppo tempo, mesi o addirittura anni, per potere concludere un procedimento amministrativo con il comune di Marsala, per avere delle risposte che dovrebbe avere celermente. In questo contesto – continua Grillo – ho nominato Bonaventura Lo Duca, quale esperto in discipline giuridico-amministrative, per un periodo di un anno a partire dal prossimo agosto. La consulenza dell’avvocato Lo Duca costituirà un valido supporto per ottimizzare le azioni di governo della città e per individuare soluzioni che superino le criticità presenti”.

Conclude il sindaco di Marsala, anche probabilmente in risposta alle segnalazioni che la nostra testata ha ricevuto in merito alle difficoltà, spesso, nell’accedere ai servizi resi dagli uffici comunali: “Tutto ciò, ci permetterà di favorire una maggiore prontezza nel rispondere alle esigenze dei cittadini, accelerare le procedure amministrative, aumentare la trasparenza e garantire legalità degli atti. Completata la squadra dirigenziale e con il nuovo personale, ci stiamo adoperando per assicurare una gestione più efficiente e trasparente delle attività comunali ed evitare il consolidarsi di prassi e consuetudini che, negli anni, hanno portato a concentrare su pochi le responsabilità amministrative. L’obiettivo è quello di rendere i nostri servizi sempre più efficaci e al passo con le aspettative dei cittadini, assicurando un futuro di crescita e sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.

Non si comprende, dalle parole del sindaco, se l’esperto, l’ennesimo dell’Amministrazione da lui guidata, sia gratuito o dietro corrispettivo.