Si è tenuta nella giornata di venerdì 28 luglio la conferenza di presentazione del progetto “Worklimate“.

Nella sede della Formula Ambiente di Trapani il direttore della fondazione Rubes Triva, Giuseppe Mulazzi ha illustrato alla stampa il progetto: “l’esposizione molto elevata alle temperature durante la stagione calda rappresenta un problema che abbiamo affrontato per cercare soluzioni nei confronti dei lavoratori che spesso si trovano ad operare per periodi molto lunghi in condizioni che li porta all’esposizione ai raggi solari”.

Di concerto con Formula Ambiente e con l’Inail sono stati “monitorati 22 lavoratori per tre giorni, il 25, 26 e 27 luglio per approfondire le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico ambientale e per cercare di sperimentare l’efficacia di nuove modalità lavorative. Attrezzare gli operatori con nuovi dispositivi ed indumenti di lavoro, il tutto per cercare di ridurre gli effetti e le relative conseguenze all’esposizione atmosferica difficile. Analizzeremo con studi specifici i dati che abbiamo acquisito” ha detto la ricercatrice dell’Inail Michela Bonafede.

Presenti in rappresentanza dei comuni di Marsala e Trapani gli assessori Giacomo Tumbarello e Lele Barbara che hanno assicurato la collaborazione degli enti pubblici che rappresentano e dove opera attualmente la società di raccolta.

Per Formula Ambiente è intervenuto il direttore del Consorzio Marcello Rossetti: “Abbiamo accettato con interesse la proposta di monitoraggio che ci è stata fatta dalla Fondazione Rubens Triva. Per noi la tutela della salute dei nostri lavoratori è collocata al primo posto. Ascolteremo le possibili soluzioni che ci verranno proposte“.

Il progetto proposto dalla Fondazione è realizzato in collaborazione con il dipartimento Dimeila Inail di medicina, epidemiologia igiene del lavoro e ambientale.