A Mazara si colora la Borgata Costiera con gli “Scalma-nati”

Il gruppo “Scalma-nati per l’arte”, sotto la direzione artistica di Gerry Bianco è già operativo presso borgata Costiera di Mazara del Vallo in occasione della festa del Pane e della Pasta del 18-19-20 agosto 2023. Tutti pronti per la grande azione “coloriamo Borgata Costiera con tutta la forza del pensiero e del pennello”, dice direttore artistico Bianco, che ha dato via all’idea di trasformare il volto di una borgata abbandonata e periferica della città.





Un progetto realizzato con lo spirito del dono da tanti artisti volontari provenienti da ogni parte della Sicilia che insieme a Bianco restituiscono valore e bellezza ad un luogo di periferia, che trova epilogo per la festa del Pane e della Pasta ideata e condotta da Francesco Foggia. Nel corso degli anni, bellissimi murales sono stati realizzati su edifici vetusti e obsoleti, riconfigurando un compagine visiva di forte impatto emozionale. Chi ha la possibilità di visitare questo luogo, che non ha niente da invidiare al decantato “Borgo Parrini”, potrà ammirare la bellezza dei vicoli di questa splendida borgata vestiti a nuovo. Una festa di colori e immagini mediterranei, che raccontano la storia a partire dagli anni 2016 e con temi ispirati tutti alla cultura e civiltà contadina. Un percorso affascinante ed esaltante voluto da Bianco (con più di 8 murales realizzati di sua mano) che partire dalla grande scultura “La dimensione del Tempo” di 22 tonnellate realizzata nel 2018, segna l’inizio di questo armonico percorso.

Fanno parte del gruppo artistico: Davide Margiotta, Gerry Bianco, Piero Barbera, Liliana Ingenito,Rosaria Certa, Antonia Muscarnera, Vincenzo Mesvi, Rossella Alfieri, Carla Bruno, Elisabetta Gucciardo, Susanna Caracci, Stefania Nizzola, Amani Alaya, Chedilia Lazarak, Samuela Catalano, Enza Ippolito.