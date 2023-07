Non si arrestano gli incendi in Provincia di Trapani e nello specifico a Marsala, neppure in una giornata non ventosa.

Una nuvola di fumo che pian piano si sta elevando ed è visibile in una parte della Città, sempre più nera, arriva da un incendio divampato in contrada San Silvestro, all’altezza del numero civico 335. A prendere fuoco pare siano state delle gomme.

Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.