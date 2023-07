A Marsala l’Estate con Street Basket, concerti e spettacoli

Diversi appuntamenti a Marsala in attesa del concerto clou, quello di Francesco Gabbani l’11 agosto in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). Entra nel vivo a Marsala lo Shock da Ground, il torneo di street basket giunto alla 12ª edizione. In Piazza Della Vittoria fino a domenica 30 luglio, gli appassionati della palla a spicchi si ritrovano per le finali regionali 3×3 delle categorie Under 14, 16 e 18 e non solo, ma anche per alcuni eventi collaterali come lo spettacolo dei Dunking Devils, acrobati sotto canestro di fama internazionale e il concerto della band reggae Shakalab domani sera.

Per “L’arte della gioia” rassegna estate 2023 dell’ Associazione e Biblioteca Sociale di pubblica lettura OTIUM Marsala si avvicina il primo Concerto in programma, domenica 30 luglio al chiostro del Carmine, piazza Carmine 1 Marsala, l’assolo per violoncello di Francesco Angelico con in programma musiche di Bach e di Sollima. L’ingresso include un calice di benvenuto: ridotto 7 euro; intero 8 euro (Prenotazione al numero WhatsApp 333-7277176).

Doppio spettacolo teatrale, alle 19,30 e di nuovo alle 21,30 dal titolo “Aspettando Cyrano” andrà in scena mercoledì 2 agosto nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nell’antica Salina Genna, all’interno della riserva naturale dello Stagnone. Si tratta di un atto unico liberamente ispirato al celebre “Cyrano de Bergerac”, scritto da Alessia Angileri, con il progetto di regia di Giacomo Frazzitta e la regia di Alessia Angileri e Giacomo Frazzitta. I movimenti di scena sono di Elisa Ilari e la musica dal vivo è dei Virginia Gold.

Terzo appuntamento della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, kermesse ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. Il 3 agosto invece, alle 19,30 sarà la volta di Cico Messina. Un concerto che come il vento unisce il sud del mondo in un viaggio sonoro che consente a chi ascolta di scoprirsi “Creolo-Siculo”. È un’esperienza etnica, identitaria eppure onirica dove la parola si fonde alla musica per creare un’armonia di senso ed emozione. Cico Messina si esibirà con Dario Salerno, Sade Mangiaracina e Joe Santoro. Cico Messina darà vita ad un itinerario musicale intriso di sonorità nord africane e capoverdiane, che si anima di chitarre e oud che annuiscono alla sera, creando un’atmosfera illuminante e coinvolgente. Biglietti Zona A 20 euro, Zona B 15.

L’Estate marsalese proseguirà coi concerti il 7 agosto di Fausto Leali a Strasatti per la Fiera Meccanico-Agricola e di Cristiano Malgioglio il 24 agosto nell’ambito di Pastorella Fest; l’8 agosto spazio alle gag di Biagio Izzo in Piazza Fiera.