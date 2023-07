Una giovane cade da cala rossa e sbatte la testa, la soccorre l’elicottero dell’Aeronautica

Nel pomeriggio, poco dopo le 17:30, si è conclusa la missione di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base di Trapani.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare – un team specializzato composto da piloti, operatori di bordo ed aerosoccorritore – era gia in volo per una missione addestrativa, quando ha ricevuto la richiesta del C.N.S.A.S. Sicilia (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per soccorrere una giovane donna di 26 anni con possibile trauma cranico infortunatasi a seguito di una caduta sull’isola di Favignana, zona cala rossa.

Il velivolo ha prima imbarcato a Castellamare del Golfo due operatori del CNSAS per poi far rotta verso l’isola di Favignana. Recuperata l’infortunata – a mezzo verricello e con l’ausilio di barella – è stata immeditamente trasportata presso l’Ospedale Civile Sant’Antonio Abate di Trapani ed affidata, intorno alle 17, alle cure del nosocomio siciliano.

L’elicottero, dopo aver lasciato a Castellamare del Golfo gli operatori CNSAS, è poi atterrrato a Trapani per riprendere il servizio di prontezza operativa.