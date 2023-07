Bretella Birgi-Mazara, si mobilita Uguaglianza per la Sicilia

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia interviene sulla variante che avrebbe dovuto collegare Trapani e Mazara del Vallo, prolungando lo scorrimento veloce che attualmente collega l’aeroporto di Birgi con l’ospedale “Paolo Borsellino”. “L’intero itinerario da Trapani a Mazara del Vallo, in alternativa all’attuale SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, doveva consentite di chiudere la rete infrastrutturale della Sicilia occidentale – ricorda il movimento -. L’opera realizza infatti il collegamento tra l’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” e la A29 dir “Alcamo-Trapani”, garantendo un accesso di grande capacità all’aeroporto di Trapani Birgi e al porto di Trapani. Con tre svincoli intermedi: Marsala sud , Terrenove e Petrosino”.

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia afferma che i fondi (134 milioni di euro), inizialmente stanziati, sono stati dirottati per realizzare altre opere in provincia di Ragusa. “La domanda sorge allora spontanea: i rappresentanti politici del nostro territorio in questi 20 anni, che peso hanno avuto? sono stati in letargo? Si sono sottomessi al potere romano nell’accettare la candidatura della Fascina per il collegio nazionale Marsala che comprende tutta la provincia di Trapani. Ci chiediamo allora, il sindaco di Marsala, che rappresenta il Comune più grande della provincia e la quinta città per popolazione della Sicilia, pur essendo stato parlamentare ed eletto con una coalizione di centro destra ed avendo un governo nazionale e regionale di centro destra, e con lui tutti i parlamentari regionali e nazionali della provincia di Trapani, che rilevanza hanno? Non sanno difendere il proprio territorio e creare servizi e benefici per i cittadini. Davvero i cittadini marsalesi e della provincia devono avere ancora fiducia e votare questi politici?”.

Alla luce di ciò, il movimento Uguaglianza per la Sicilia annuncia l’intenzione di procedere a una mobilitazione per la realizzazione di questo progetto, a partire da un sit-in che si svolgerà a settembre. “I cittadini – conclude la nota – non possono continuare a subire queste disuguaglianze territoriali”.