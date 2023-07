Un’Unità Operativa Complessa per il servizio di Oculistica al “Paolo Borsellino” di Marsala. E’ l’idea che dovrebbe realizzarsi nel nosocomio di contrada Cardilla secondo quanto comunicato dal Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera al sindaco Massimo Grillo.

Il primo cittadino lilybetano hai infatti incontrato nei giorni scorsi il numero uno dell’Azienda Sanitaria provinciale per parlare delle problematiche legate al “Borsellino”. Innanzitutto per quanto concerne la mancanza di aria condizionata nei reparti – a cui hanno sopperito, ma solo un pò visto il caldo afoso, con l’invio di condizionatori portatili -, successivamente per quanto riguarda il reparto di Oculistica.

Giorni fa un cittadino mazarese ci ha raccontato la sua disavventura con il papà che richiedeva un intervento di cataratta. Dopo essere andato via dall’ospedale di Castelvetrano – visto che Oculistica era chiusa – si è ritrovato al “Borsellino” ma con un solo medico nel reparto che non poteva far fronte agli interventi. La vicenda si è conclusa in breve tempo pagando l’intervento presso un privato. E se non avessero avuto la possibilità economica di far fronte ad un’operazione a pagamento? Peraltro, da voci che ci arrivano dal territorio marsalese, anche dallo specialista ci sono tempi biblici di attesa: chi prenota, restando in tema Oculistica, in un ambulatorio medico, si vede rispondere che la visita è prenotabile non prima di settembre-ottobre.

“Il nostro Ospedale sarà dotato di una sala operatoria dedicata esclusivamente all’oculistica, evitando così spostamenti fuori provincia anche per un semplice intervento di cataratta. A dirigere l’UOC sarà il dottor Antonino Mauceri, vincitore di concorso e che proviene da Sciacca, luogo in cui si sono recati tanti marsalesi per problemi oculistici”, ha affermato Spera. I tempi? Ancora non si conoscono.

Nel corso dell’incontro, si è parlato anche di come utilizzare i fondi Pnrr: “Ho concordato con il dirigente dell’Asp di promuovere una conferenza di servizi alla presenza dei capi dipartimento delle cure primarie, al fine di coordinare le iniziative su importanti investimenti in ambito sanitario da parte dell’Asp e analoghi finanziamenti Pnrr ottenuti dal Comune di Marsala. Una sinergica collaborazione che sarà approfondita nel corso della conferenza di servizi che si terrà nella prima settimana di agosto”, ha fatto sapere Grillo.