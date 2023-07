Turano: “Il Porto di Trapani avrà nuovo Waterfront grazie a Salvini”

“Finalmente Trapani potrà avviare la necessaria riqualificazione del fronte mare che innescherà importanti processi di trasformazione che interessino non solo la fascia costiera ma l’intera rete dei luoghi della città che entrano in rapporto con il mare e le aree portuali. Grazie al ministro Salvini e al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti per questa ottima notizia e alla deputata europea Annalisa Tardino per aver seguito il dossier”.

Lo afferma Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale e deputato regionale di Prima l’Italia -Lega commentando l’erogazione da parte del MIT di 2.520.000 euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Di Sicilia Occidentale per la rigenerazione del Waterfront storico del porto di Trapani.