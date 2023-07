Spiaggia libera a Marsala nel litorale Sud piena di rifiuti abbandonati

La situazione relativa ai servizi di Ecologia e Igiene Urbana nel Comune di Marsala è sempre più critica e delicata, anche in virtù delle dimissioni dell’assessore al ramo, Michele Milazzo.

In attesa di conoscere l’esito di tale radicale decisione dell’avvocato marsalese, che dovrebbe arrivare dal primo cittadino, i litorali della Città non vivono un buono stato di decoro.

A parte quelle porzioni di spiaggia interessati dalla posidonia – tutelata per legge – ci sono aree sporche e piene di rifiuti lasciati lì da sconsiderati bagnanti, complici, probabilmente, i pochi cestini dei rifiuti presenti nelle spiagge lilybetane.

Alcuni cittadini infatti, hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti, abbandonati in un segmento di spiaggia libera, circa 50 metri tra due lidi del versante Sud, quelli dell’ex Signorino e dello Zelig. A parte le alte temperature che attirano insetti, come si può vedere dalla foto, non è certo un bel biglietto da visita per i turisti, ma neppure per i cittadini civili.