Sipario Aperto: a Trapani aperti gli abbonamenti al Teatro Pardo. Tutti i nomi

Al via la vendita degli abbonamenti della stagione teatrale del progetto “Sipario Aperto” a Trapani, prodotto dal Teatro Abc di Catania con la direzione artistica e logistica della Oddo Management. Una novità assoluta e di grandissimo rilievo culturale, con un programma ricco di spettacoli.

Sei eventi che si svolgeranno da novembre 2023 ad aprile 2024 al Teatro Tonino Pardo di Trapani: sarà la prima stagione teatrale del rinnovato teatro trapanese che grazie al nulla osta concesso dall’Ente Luglio Musicale Trapanese alla Oddo Management potrà dunque ritrovare i grandi spettacoli teatrali sulle proprie tavole.

La rassegna ospiterà infatti grandi nomi del teatro nazionale, con una ricca varietà di generi teatrali: in scena il 18 novembre Nadia De Luca che sarà la protagonista, insieme ad Enrico Guarneri, della verghiana “Storia di una capinera”. Il 4 gennaio Pino Insegno e Alessia Navarro con “Oggi sposi..sentite condoglianze” e il 26 gennaio sarà la volta di Carlo Buccirosso con il suo “L’erba del vicino è sempre più verde”. Si continuerà il 9 febbraio con Moni Ovadia e Marianella Bargilli con “Assassinio nella Cattedrale” per la regia di Guglielmo Ferro. Ad essere rappresentati al Pardo di Trapani non mancheranno i classici della letteratura nostrana: l’1 marzo con Pippo Pattavina pronto a vestire i panni del Professore Toti in “Pensaci, Giacomino!”. Infine il 6 aprile un beniamino della comicità siciliana, Sergio Vespertino, porterà in scena la nuova commedia “Il Signor Vatellappesca”.

Grande soddisfazione traspare dalle parole di Katia e Giuseppe Oddo, orgogliosi di poter proseguire ad offrire eventi di rilievo nel territorio trapanese: “Siamo entusiasti di presentare una stagione teatrale così bella, completa e di qualità e siamo sicuri che il pubblico apprezzerà l’offerta, augurandoci di poterlo ospitare numeroso.”

Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese esprime tutto il suo orgoglio: “Sono felice di aver ricevuto impulso dalla Oddo Management al fine di instaurare una stabile collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese e i fratelli Oddo. La scelta di aderire alla proposta è nata dal progetto di ampliamento dell’offerta artistica del teatro. Sono sicuro che questo sia solo l’inizio di una sempre più intensa e proficua collaborazione tra l’Ente e la Oddo Management a vantaggio di Trapani e dei trapanesi”.

Per maggiori informazioni sui dettagli si possono visitare le pagine social ufficiali della Oddo Management e dell’Ente Luglio Musicale Trapanese o chiamare i seguenti numeri di telefono 342/0330263 o 388/5662176.