Carabinieri salvano due donne dal rogo vicino al Riserva dello Zingaro e 40 auto

Come aveva affermato anche Schifani, diverse squadre dell’Arma e dei Vigili del Fuoco sono arrivate in Provincia di Trapani per coadiuvare i colleghi nello spegnimento dei quasi 400 incendi divampati.

A raccontare la vicenda è La Nuova Venezia.

Un carabiniere di Portogruaro si trovava in pattuglia con un collega, su una jeep. Si sono avvicinati al rogo nella Riserva dello Zingaro, a Castellammare, dove due case sono state pesantemente minacciate dalle fiamme. In brevissimo tempo la gazzella dei due carabinieri sono state circondate dal fuoco e tutte le vie di fuga precluse. Gli estintori presenti in auto non sarebbero bastati a spegnere le fiamme e quindi hanno atteso che il vento calasse per raggiungere le due donne che avevano richiesto il loro aiuto.

Con il fumo negli occhi, tossendo, le donne sono state portante in salvo dai due Carabinieri assieme a ben 40 vetture sul posto.

