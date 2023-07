Marsala: la Polizia chiude per 15 giorni il distributore di piazza Matteotti

Quindici giorni di stop al distributore automatico di piazza Matteotti a Marsala. L’area è stata più volte al centro delle cronache, in seguito a liti tra soggetti ubriachi che hanno creato apprensione tra i commercianti della zona, rischiando in alcuni casi di coinvolgere anche i passanti. Questa mattina, gli agenti del commissariato di Polizia di Marsala e della divisione polizia amministrativa e di sicurezza hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di Trapani ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, nei confronti del 50enne M.B., titolare del citato locale, adibito alla vendita con distribuzione automatica di bevande.

“Il provvedimento in questione con cui è stata disposta la sospensione per quindici giorni dell’attività di vendita di bevande – si legge nella nota emessa dalla Questura – scaturisce da una rilevata ed attuale situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Dai numerosi controlli effettuati da parte della volante del commissariato di Marsala e del reparto prevenzione crimine di Palermo, era emerso che il locale costituiva luogo di abituale ritrovo e frequentazione di soggetti gravati da numerosi pregiudizi di polizia nonché da soggetti pregiudicati anche per reati connessi alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Come detto, tale situazione ha causato, nel tempo, numerose liti tra soggetti ubriachi, la cui continua presenza creava notevole preoccupazione agli abitanti di una delle zone più frequentate del centro storico di Marsala.