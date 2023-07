A Marsala De Marzo al Baluardo Velasco. Il 3 agosto è Notte della Chiesa Madre

Diversi appuntamenti a Marsala da oggi. Al Baluardo Velasco, nella via bottino di Marsala, alle ore 18.30, “Finestre sul Mondo”, che gestisce lo spazio verde, terrà due incontri. Il 28 e il 30 luglio, alle 18.30, Giuseppe De Marzo, militante attivista nella lotta per la tutela dei diritti della natura e dell’uomo, parlerà di “Lotta alle autonomie differenziate” il 28 e di “Quali politiche sociali contro le mafie” il 30.

Giuseppe De Marzo

De Marzo infatti, ha trascorso tanti anni in Bolivia conoscendo da vicino gli indigeni in lotta per la salvaguardia della foresta. De Marzo combatte contro le multinazionali e da sempre è affianco agli ultimi e ai popoli più poveri del mondo. Referente dell’Associazione Libera per ciò che riguarda le politiche sociali, è referente nazionale della Rete dei numeri pari, giornalista, scrittore ed economista. Settimanalmente è ospite del programma “Linea Notte” in onda su Rai 3 e cura la rubrica per l’Espresso.

Il 29 luglio Notte Bianca in Piazza Loggia dalle ore 21 con il patrocinio del Comune, organizzata da Fitness Point Club, una serata di fitness e musica sotto le stelle.

La Parrocchia San Tommaso di Canterbury infine, darà vita alla Notte della Chiesa Madre di Marsala. Un evento tra musica, arte, animazione, sotto le volte della Matrice che si terrà il 3 agosto dalle ore 21.30. Una di queste iniziative è “PittaMadre”, un’estemporanea di pittura diretta da Enzo Campisi, che rientra tra gli appuntamenti che il maestro realizza solitamente nelle acque delle Saline marsalesi. Un percorso tra fede, storia e cultura che avrà al centro uno dei luoghi di culto principali della Città.