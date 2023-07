CastellammarESTATE 2023, tanti eventi e i concerti di Analfino e Gazzè

Musica, cultura e tradizioni per “CastellammarESTATE 2023”, il cartellone delle manifestazioni estive previste fino a settembre dall’amministrazione comunale.

«Il cartellone prevede interessanti momenti musicali, culturali e di spettacolo che coinvolgono più aree cittadine così da creare opportunità variegate. A poco più di un mese dall’insediamento c’è molto da lavorare -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo e Spettacolo Mariella Caleca- ed a stagione avviata programmiamo già una copertura annuale perché la promozione del territorio preveda anche offerte culturali ed attività che possano essere d’impulso per il turismo e l’economia, in collaborazione con le associazioni che rispondono già con impegno ed entusiasmo. Il programma completo a breve online e saranno distribuite anche copie cartacee»

I CONCERTI IN PIAZZALE STENDITOIO

Stasera si inizia nella terrazza sul mare di piazzale stenditoio (cala marina) il concerto di Lidia Schillaci e la Women Orchestra con “Futura donne per Lucio”.

Il concerto della bravissima e nota artista, è dedicato agli 80 anni di Lucio Dalla con un omaggio tutto al femminile: ad accompagnare Lidia sul palco ci sarà un’orchestra di sole donne dirette dalla Maestra Alessandra Pipitone.

Il primo agosto, sempre in piazzale stenditoio, alla cala marina, il concerto di Max Gazzè con l’orchestra jazz siciliana a cura dell’associazione culturale Memus.

Il 20 agosto il concerto ad ingresso libero di Lello Analfino con la sua band.

L’1, 2 e 3 settembre Ac Music&fest: piazzale stenditoio sarà teatro di momenti musicali che vedranno alternarsi sul palco cantanti e deejay.

LE MANIFESTAZIONI

Tra le manifestazioni in cartellone (in dettaglio nel programma): stasera all’arena delle rose di corso Mattarella, serata di beneficenza “insieme per un sorriso” organizzata dall’associazione “Amici della salute”.

Sempre stasera, ma in piazza Petrolo, il Sicilian summer village con degustazione di vini.

Il 29 luglio, nell’aula consiliare di corso Mattarella, alle ore 18,30, lo svelamento del plastico del castello di Inici, a cura dell’associazione Kernos e il 30 luglio, sempre nell’aula consiliare, la mostra delle miniature dei castelli di Castellammare del Golfo realizzati da Giuseppe Bosco.

Nelle stesse due giornate, il 29 e 30 luglio, la rassegna letteraria Contaminazioni con “Fuori festival” due appuntamenti alle 18,30 in via Mercato: sabato 29 luglio sarà presentato il romanzo ‘Dove non mi hai portata’ di Maria Grazia Calandrone, domenica 30 luglio “Il sentimento del mare” di Evelina Santangelo.

Il 30 luglio all’arena delle rose, Castellammare Fashion Night: II edizione della sfilata di moda prodotta da Rosi De Simone Eventi, condotta da Nathaly Caldonazzo. Ingresso libero.

Il 3 agosto all’arena delle rose uno spettacolo dedicato a Gianni Morandi a cura dell’associazione musicale Sole del Sud (ingresso a pagamento) e l’11 agosto, sempre all’arena delle rose, spettacolo di cabaret con Pandolfo e Manera, a cura del Lions Club. Il ricavato della serata, con ingresso a pagamento, sarà devoluto in beneficenza.

Il 4, 5 e 6 agosto il “sicilian summer village” in piazza Petrolo con “Calici di stelle” ed il

6 agosto, alla spiaggia Playa, “Casteddri a mari”, gara di scultura di sabbia a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”.

Il 16 agosto all’arena delle rose, “Spettacolo e varietà Città del Golfo”, spettacolo ad ingresso libero con gruppo musicale live, cabaret e sfilata di moda

Il 18 agosto, sempre all’arena delle rose, esibizione della scuola Everybody sing di Antonino Viola nel corso della quale canteranno anche alcuni studenti affetti da sindrome di Down.

Il 20 agosto nell’ambito dei festeggiamenti per la Patrona, sfilata di carretti siciliani con partenza da piazza Petrolo.

Il 22 agosto il concerto ad ingresso libero del cantante Giuseppe Adragna, che si esibirà live con la sua orchestra.

Il 24 agosto il musical “Mamma mia Abba Tribute” a cura dell’associazione culturale “Dream Life” (ingresso a pagamento)

Nel borgo di Scopello, l’1, 2 e 3 settembre l’Araba fenice jazz

Il 2 e 3 settembre in piazza Petrolo, il Sicilian summer village con la sagra della busiata

Dal 22 al 24 settembre, nella zona pedonale di corso Garibaldi, il Castellammare culture festival a cura dell’associazione Trinart

I MOMENTI RELIGIOSI

In agosto entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Patrona della città, Maria Santissima del Soccorso:

il 17 agosto, in piazza Madrice, l’esposizione di quadri mariani,

il 19 agosto la tradizionale consegna delle chiavi della città alla Patrona da parte del sindaco e delle autorità civili, seguita dalla processione a mare del simulacro e dai giochi pirotecnici al rientro in chiesa.

Il 21 agosto la processione per le vie cittadine del simulacro della Patrona e, intorno alle ore 24, i fuochi d’artificio a chiusura dei festeggiamenti per la Madonna

Dal 25 al 27 agosto i festeggiamenti in onore della Sacra Famiglia nella frazione di Balata di Baida e dal 4 all’ 8 settembre in onore della Madonna di Custonaci a Porta Fraginesi

Quest’anno dal 12 al 16 settembre sono anche previste più attività per i festeggiamenti in occasione del 225° anniversario dell’incoronazione di Maria Santissima del Soccorso, Patrona della città

LE MOSTRE

Fino al 30 luglio nella sala del cinquecentenario di corso Mattarella mostra pittorica “Sicilia antica” di Roberto Cavallaro

Dal 28 luglio al 6 agosto, nell’aula consiliare, mostra collettiva di pittura “percorsi d’arte”.

Il 2 agosto l’estemporanea di pittura “diamo colore al centro” nella zona pedonale di corso Garibaldi a cura dell’associazione Laurus.

Dal 2 al 9 agosto, nella sala del cinquecentenario, “mostra bipersonale” di Bartolomeo Conciauro

Il 19 agosto mostra in memoria di Giovanna Aluzzo, nella sala del cinquecentenario, a cura dell’associazione “il gomitolo creativo”