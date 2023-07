Tempo di rinascite al Mare colore dei libri: presentata la terza edizione del Festival

“Rinascite” è la parola chiave della terza edizione del Festival “Il mare colore dei libri”, che si terrà a Marsala dal 4 al 6 agosto. In programma oltre 40 eventi, con numerosi autori e il coinvolgimento di prestigiose realtà dell’editoria siciliana e nazionale.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’editore e promotore dell’iniziativa, Ottavio Navarra ha illustrato le principali novità di quest’anno, a partire dalla location, che non sarà più Villa Cavallotti come nelle prime due edizioni. “Quest’anno abbiamo puntato su un Festival diffuso, con un cuore centrale in piazza della Repubblica e tante anime intorno, proponendo anche una serie di luoghi inaspettati, che ci consentirà di guardarli da punti di vista diversi”.

Navarra ha descritto “Il mare colore dei libri” come “un’esperienza di comunità”, costruita intorno a reti di competenze che rappresentano “un valore aggiunto e un moltiplicatore di risultati”. Per quanto riguarda il programma, si è voluto riservare una particolare attenzione a due anniversari che interessano la città di Marsala quest’anno: 250 anni dalla nascita del vino Marsala e gli 80 anni dal bombardamento dell’11 maggio 1943 (con la proiezione di un documentario che raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti, a cura di Daniele Ienna), che a sua volta si inserisce in una riflessione più generale sullo Sbarco degli alleati in Sicilia con l’operazione Husky, ma anche sulle guerre di ieri e quelle di oggi. Tra gli autori che saranno presenti nelle tre giornate anche Gaetano Savatteri, Santo Piazzese, Irene Chias, Umberto Lucentini e Mauro Di Domenico, che presenterà il suo libro dedicato al maestro Ennio Morricone. Spazio anche agli autori marsalesi, con le anteprime dei libri di Francesco Vinci (“Lo sciopero delle mezze stagioni”) e Achille Sammartano (“In tutta onestà”).

Come nelle precedenti edizioni, sono previste iniziative dedicate ai più piccoli, omaggi letterari (quest’anno a Italo Calvino ed Elsa Morante), momenti dedicati al benessere psicofisico (percorsi di counseling e costellazioni familiari a cura di Anna Rita Calabrese e Francesco Magnano), la premiazione del concorso Narrazioni Etiche. Tra le novità in programma, una serie di mostre che saranno aperte al pubblico presso i locali del circolo Lilibeo e di Palazzo VII Aprile.

Alla conferenza stampa hanno partecipato gli assessori della Giunta Grillo, Valentina Piraino (che ha sottolineato come la cultura sia una delle poche vie da cui passa la possibilità di un cambiamento vero), Salvatore Agate (che ha evidenziato l’importanza dell’evento per la comunità marsalese, ma anche per i turisti) e Ignazio Bilardello (che si è soffermato sulla crescita del Festival in questi tre anni).

Di seguito il programma completo della manifestazione: