Segesta, il Parco riapre dopo l’incendio. Confermato lo spettacolo di Alice

Da questa mattina, con la riapertura del tempio, il Parco archeologico di Segesta torna fruibile dopo l’incendio divampato nei giorni scorsi. Lo rende noto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. «Grazie all’azione tempestiva e coordinata del direttore Luigi Biondo e del personale, che ringrazio per il lavoro fatto, la Regione è riuscita – dichiara Scarpinato – a riaprire il parco in tempi straordinariamente brevi, garantendo sia la fruizione del sito sia la stagione estiva degli spettacoli che prenderà il via domani sera con il concerto inaugurale di Alice».

Soddisfazione viene espressa, a riguardo, anche dalla direzione artistica del Segesta Teatro Festival: “Una grande squadra ha infaticabilmente lavorato giorno e notte per garantire l’accesso ai luoghi del festival nella massima sicurezza. Allo sconforto iniziale di queste terribili notti in cui tutto sembrava perso, il Parco Archeologico di Segesta ha risposto con coraggio e determinazione ancora una volta e non vediamo l’ora di vedere il nostro Teatro gremito di pubblico. Tutti noi abbiamo in questi pochi giorni ricevuto da parte di artisti, visitatori, spettatori, amici attestati di solidarietà e vicinananza e li voglio personalmente ringraziare. A tutti chiedo di esserci ancora più vicino, venendo al festival, condividendo con noi la bellezza del teatro, della danza e della musica. Che la nostra presenza al Parco possa gridare forte il nostro no a qualsiasi forma di barbarie e di offesa a un luogo tra i più belli della nostra isola”.