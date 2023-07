ROMA (ITALPRESS) – “Dalla riunione è emersa la difficoltà evidente di completare tutti gli interventi entro il 30 giugno 2026”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo la riunione della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi per l’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEu.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma