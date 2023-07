Dopo il successo dei due gazebo di Marsala il movimento Uguaglianza per la Sicilia prosegue la propria attività informativa sul territorio. Questa sera – dalle 19 alle 23 – verrà allestito un gazebo in piazza Biscione, a Petrosino, in cui sarà presente il gruppo locale di Uguaglianza per la Sicilia. “Sarà l’occasione per presentare e far conoscere le nostre linee programmatiche alla cittadinanza di Petrosino”, spiegano i promotori dell’iniziativa.