Marsala: sedie e water abbandonati in Piazza del Popolo

Due sedie e un… water. Per giunta blu. E’ quello che alcuni passanti hanno appurato tra le aiuole di Piazza del Popolo, ovvero la Stazione degli Autobus di Marsala.

Qualche ignoto e poco civile marsalese ha pensato bene di buttare via i propri suppellettili, anche quelli del proprio bagno, abbandonandoli sulla pubblica via. Paradosso vuole che, dalle foto scattate, sullo sfondo appaiono i manifesti degli eventi estivi di Marsala e in primo piano i rifiuti abbandonati. Sembra quasi l’emblema di tutto quello che non va in una città del Sud come la nostra.