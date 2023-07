Inter Club “J. Zanetti” Marsala, calcio e sociale

Crescono i soci dell‘Inter Club “J. Zanetti” di Marsala. E, assieme all’entusiasmo per la nuova stagione calcistica, cresce anche l’impegno nel sociale del Club guidato da Emanuele Fratelli. Non a caso, infatti, nel corso dell’Assemblea annuale – svoltasi la scorsa settimana – hanno presenziato i responsabili di Associazioni che svolgono delicati servizi per la comunità, cui l’Inter Club ha mostrato da sempre vicinanza e dato il suo concreto sostegno.

A cominciare dalla Mensa dei Poveri, di cui è responsabile Esposito Aniello, dell’Avis presieduta da Silvio Arrusicato e del Centro Helios, rappresentato da Maurizio D’aguanno e Vicki Iadicola. A tutti loro, un simbolico dono dell’Inter Club e l’impegno a continuare a collaborare per portare momenti di sollievo a chi vive consizioni di disagio sociale, economico e di salute. Un accenno alla campagna tesseramenti 2023-2024 e le foto ricordo hanno chiuso la piacevole serata al Lido Pakeka.