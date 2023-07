Infopoint al centro di Trapani per illustrare l’offerta formativa del Polo Universitario

Il Polo universitario di Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani, al fine di informare la cittadinanza della nuova offerta formativa per l’anno accademico 2023-2024, sarà presente in Corso Vittorio Emanuele (di fronte Palazzo Cavarretta) il 28 e 29 luglio dalle 18 alle 22 con un Info Point. L’iniziativa, nuova nella sua forma, mira a dialogare sempre più, anche nel periodo estivo, con le comunità del Territorio. Durante le giornate interverranno docenti e personale tecnico-amministrativo del Polo Universitario di Trapani, del Centro di Orientamento e Tutorato (COT) dell’Università di Palermo e studenti.