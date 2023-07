Ferrovie, al via i lavori nella tratta Trapani Palermo. Fino al 31 bus sostituiranno le carrozze

Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono aperti sulla Palermo-Trapani per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale.

Le programmate attività, parte di una serie di interventi di un articolato piano di rafforzamento della rete ferroviaria siciliana, prevedono la realizzazione di interventi propedeutici al potenziamento infrastrutturale della linea Palermo – Trapani via Milo, in particolare alla realizzazione del sottopasso stradale previsto in sostituzione del passaggio a livello in stazione.

Gli interventi interesseranno la tratta fra Trapani e Marsala dalle 22 del 27 luglio alle 4.30 di lunedì 31 luglio, e comporteranno una rimodulazione dell’offerta commerciale e un servizio di bus sostitutivi. I dettagli sono consultabili nelle stazioni e sul sito web di Trenitalia.

Già dagli altoparlanti della stazione di Marsala si annuncia che in quei giorni alcune corse saranno soppresse mentre altre subiranno variazioni di orario. La stessa società comunica che sono previsti per i passeggeri bus sostitutivi che partiranno dagli spazi antistanti le stazioni ferroviarie.