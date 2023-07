Eventi estivi a Calatafimi: un ricco programma di Festival e iniziative

La Giunta Municipale ha approvato il programma delle manifestazioni estive che daranno seguito ai vari eventi di grandissimo richiamo Turistico, Culturale ed economico per la città di Calatafimi Segesta.

Questo programma estivo rappresenta la continuità di un unico “Progetto Calatafimi Segesta Turismo Storia e Cultura” approvato e sostenuto dai fondi Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana.

Tantissimi spettacoli, festival musicali e di cabaret, degustazioni e folklore. Diverse saranno le serate con il Festival Elimo Band Musica in quasi tutti i weekend da fine luglio fino a settembre; si parte subito con la Notte Bianca Elima il 29 luglio piena di oltre 4 ore di spettacoli sia per bambini che per adulti con il mago e illusionista C. Carapezza, i cabarettisti Mago Plip, Ivan Fiore e Tony Carbone, danzatrici, il Tributo a Vasco Rossi e dj, la Motopassiata il 1° agosto; il concerto della Banda di Calatafimi Segesta si terrà il 5, mentre il 6 e 7agosto si svolgeranno le serate del Galà della Fisarmonica e uno spettacolo di musica e poesia partenopea.

E ancora: dall’11 al 13 agosto la Fiera dei Grani Antichi con degustazioni e folklore, aperta dalla Fanfara dei Bersaglieri di Trapani; il 12 cabaret con Alessandro Gandolfo e i 4 Gusti; il 13 sera la premiazione della Rassegna Amatoriale Teatrale Città di Calatafimi Segesta con il comico Pandolfo; il 19 agosto l’evento “40 che ballano i ’90”.

Agosto finisce con ulteriori appuntamenti: il Festival del KalatareggaeNight con gli Shakalab e altri artisti del panorama reggae, mentre il 26 in scena il Jazz con Giammarinaro e Gervasi; il 26 e 27 riparte il Borgo dei Tesori Fest 2023 per 3 settimane consecutive. Altre serate saranno dedicate alla storia di Calatafimi e alle tradizioni religiose come la Festa della Madonna Assunta a Ferragosto o la Festa della Madonna di Giubino tra il 22 e il 24 settembre.

Saranno anche serate di sport e socializzazione in piazza con Beach Soccer, Volley ecc.. oltre alla Caccia al Tesoro come da lunga tradizione.

Insomma un ricchissimo calendario di appuntamenti in cui speriamo di far passare in città i migliori momenti di questa estate e che accontentino tutti i gusti sia dei residenti che dei turisti.

Si ringrazia quanti hanno proposto eventi e contributo a realizzare questo nutritissimo programma ovverosia associazioni e soggetti del settore dello spettacolo insieme all’ufficio comunale Settore Turistico.