Erice Estate 2023: è tempo di “Mito e territorio al centro del Mediterraneo”

Nell’ambito del cartellone di iniziative di Erice Estate 2023, il suggestivo borgo di Erice accoglierà il convegno di studi dal titolo “Mito e territorio al centro del Mediterraneo”, che si terrà dal 28 al 29 luglio presso il Polo Museale “A. Cordìci” di Erice, organizzato dall’Associazione “Vivere Erice”.

Il convegno si svolgerà in due sessioni: la prima il 28 luglio, dalle ore 16.30 alle 19.30, e la seconda il 29 luglio, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Un appuntamento per tutti gli appassionati di storia, archeologia e letteratura, dove illustri relatori come il Prof. Nicola Cusumano, l’Ing. Luigi Giannitrapani e il Prof. Gianfranco Nuzzo dell’Università di Palermo, il Prof. Antonino Filippi, la Prof.ssa Flavia Frisone dell’Università del Salento, condivideranno il loro sapere e la loro passione per i miti e le leggende che permeano il Mediterraneo.

Aprirà i lavori Mariza d’Anna, giornalista e presidente dell’Associazione “Vivere Erice”. Interverranno Daniela Toscano, sindaca del Comune di Erice, Pina Mandina, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”. Moderatore del convegno sarà il Prof. Massimo Bruno, classicista e docente in pensione di greco e latino del Liceo Ximenes.

Protagonisti saranno il fascino e l’evocazione dei miti antichi, uniti alla bellezza del Mediterraneo. Non sarà un convegno per soli addetti ai lavori. I temi che verranno affrontati accresceranno le conoscenze del nostro territorio inserito nel più ampio contesto del Mediterraneo. Il convegno esplorerà affascinanti argomenti, approfondendo forme, funzioni e significati del mito, le raffigurazioni dell’arte rupestre preistorica in Sicilia, i miti mediterranei nella letteratura inglese moderna e il mito di Aidone e di Eracle.

L’Associazione “Vivere Erice” auspica che questo convegno segni l’inizio di un percorso, con l’obiettivo di proporre, negli anni a venire, ulteriori giornate di studio su argomenti strettamente legati a Erice e al territorio circostante.

Inoltre, il 28 luglio, dopo la conclusione della prima sessione dei lavori del convegno, alle ore 19.30, si terrà presso il Polo Museale “A. Cordìci” di Erice, l’inaugurazione della video installazione “Ervcina Venere immersiva” a cura del Comune di Erice.

Un’esperienza sensoriale unica che, grazie alla tecnologia, trasporterà gli spettatori in un viaggio nel grande patrimonio artistico, storico, naturalistico ed etno-antropologico legato alla Venere Ericina. Il prodotto audiovisivo è stato realizzato da SPACE S.p.A. La video installazione sarà presentata da Salvatore Denaro, dirigente del Settore Cultura del Comune di Erice e saranno presenti sindaco e assessori dell’Amministrazione Comunale.

Al termine della serata, gli organizzatori saranno lieti di offrire un rinfresco a cura dell’Istituto “Ignazio e Vincenzo Florio” e della cantina “Baglio Oro”. Questo momento di convivialità sarà un’opportunità per i partecipanti di condividere impressioni e approfondire gli interessanti spunti emersi durante l’evento.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile visitare il sito www.comune.erice.tp.it o contattare l’Associazione “Vivere Erice” e il Comune di Erice.

Il Museo A. Cordici sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (mese di luglio) e dalle 10.00 alle 20.00 (nel mese di agosto).