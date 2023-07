Sicilia la più colpita da blackout, disagi da ‘caldo’

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia sta determinando non solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all’improvviso senza corrente. Per non parlare dei blackout in Sicilia dovuti anche agli incendi che hanno causato danni a reti elettriche e internet.

Questa mattina anche Marsala – da Terrenove a Birgi – e altre città della Provincia di Trapani, come dell’Isola, si sono svegliate con un blackout e energia elettrica ad intermittenza. Attività, Tabacchi, servizi postali, bancari, sono senza luce e linea.

Lo denuncia anche Consumerismo No Profit che parla senza mezzi termini di “allerta blackout” in Italia e fornisce alcuni numeri sul fenomeno.

Analizzando i dati di E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della distribuzione di energia elettrica, che copre 31,5 milioni di cittadini in più di 7.400 Comuni (l’85% dei volumi distribuiti), Consumerismo ha scoperto che negli ultimi giorni, tra lavori programmati e interruzioni improvvise di energia, i blackout sul territorio italiano sono centinaia al giorno: la regione più colpita, secondo la rilevazione di Consumerismo No profit, è la Sicilia, con continue sospensioni delle forniture energetiche su tutto il territorio regionale.